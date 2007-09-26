Янукович нравится женщинам, потому что он с головой и ”красивее обезьяны”

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ не давал указаний избирательному штабу Партии регионов в Днепропетровске заклеить к его приезду биг-борды с избирательной рекламойблока «Наша Украина – Народная самооборона» агитационными плакатами Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня журналистам в Днепропетровске.

«Если это сделали мои единомышленники – я осуждаю это. Если есть такие факты, мы примем официальное решение», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Лидер Партии регионов подчеркнул, что его не раздражает агитация ни одной из политических партий либо блоков. «Каждая политическая партия как хочет, так и агитирует за себя, поэтому я никогда никому не давал никаких указаний», - пояснил В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 сентября, руководитель Днепропетровской областной организации “Нашей Украины” Виктор ГНОЕВЫЙ заявил, что этой ночью в Павлограде, а также на Полтавском и Донецком шоссе в Днепропетровске были заклеены биг-борды с рекламой блока “Наша Украина – Народная самооборона” и других политических сил, кроме Партии регионов. Он высказал предположение, что это может быть связано с запланированной на этот день поездкой по Днепропетровской области лидера Партии регионов В.ЯНУКОВИЧА.

Местные журналисты поинтересовались у В.ЯНУКОВИЧА, чем, по его мнению, он нравится женщинам. "Во-первых, им виднее, почему кто-то кому-то нравится. Мне кажется, это дело каждой женщины. А я всегда говорю, чтобы мужчина был с головой, здоровый, только красивее обезьяны, - ответил лидер ПР. - Ну, и безусловно, чтобы у него была честь, и он помнил, что он несет ответственность и за семью, и за государство".