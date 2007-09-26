К визиту Януковича заклеили все политические билборды кроме рекламы ПР

Сегодня ночью в Павлограде, а также на Полтавском и Донецком шоссе в Днепропетровске были заклеены биг-борды с рекламой блока “Наша Украина – Народная самооборона” и других политических сил, кроме Партии регионов.

Об этом УНИАН сообщил руководитель Днепропетровской областной организации “Нашей Украины” Виктор ГНОЕВЫЙ.

В.ГНОЕВЫЙ считает, что это может быть связано с поездкой по Днепропетровской области лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА, которая должна состояться сегодня, 26 сентября.

По его словам, «регионалы» побаиваются, что могут не получить в Днепропетровской области такой поддержки на выборах 30 сентября, на которую надеялись.

“Партия регионов разными методами пытается продемонстрировать свое присутствие в области и готовится фальсифицировать результаты выборов в Днепропетровской области”, - заявил В.ГНОЕВЫЙ.