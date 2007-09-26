Секретариат Ющенко ответил на обвинение Цушко

В Секретариате Президента Украины опровергают заявления министра внутренних дел Василия ЦУШКА о причастности к его возможному отравлению и называют эти заявления предвыборными технологиями.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге для прессы заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПУКШИН напомнил, что проблемы со здоровьем у В.ЦУШКО возникли после того, как он попробовал «силовым методом захватить Генпрокуратуру».

И.ПУКШИН отметил, что он как юрист убежден, что это уголовное преступление и В.ЦУШКО должен был бы за него отвечать.

При этом И.ПУКШИН выразил сожаление, что вместо этого В.ЦУШКО спрятался за границей.

«По возвращении в Украину он (В.ЦУШКО) выглядел бодрым и свежим и не говорил, что его отравили», - подчеркнул И.ПУКШИН.

Он напомнил о заявлениях министра транспорта Николая РУДЬКОВСКОГО относительно подготовки терактов, отметив, что это похоже на стиль социалистов при ведении предвыборной кампании. «Социалисты увидели, что не проходят (в парламент), и решили использовать последний козырь», - отметил он.

И.ПУКШИН также посоветовал В.ЦУШКО, если у него есть доказательства относительно отравления, не обнародовать их на пресс-конференциях, а обратиться в правоохранительные органы. «А этого нет», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 сентября, министр внутренних дел, кандидат в народные депутаты от СПУ В.ЦУШКО выразил предположение, что его отравили организаторы захвата Генеральной прокуратуры 27 мая. В.ЦУШКО напомнил, что после событий 27 мая, когда он обеспечил порядок в здании Генпрокуратуры после захвата ее гражданскими лицами и остановил своим приказом Внутренние войска, двигающиеся на Киев, у него произошел обширный инфаркт.

В.ЦУШКО сообщил, что после лечения в Германии у него возникли некоторые подозрения относительно того, что с ним случилось. В частности, по его словам, украинские врачи поставили ему диагноз – обширный инфаркт, но уже в Германии во время проведения анализов было выяснено, что коронарные сосуды его сердца были в порядке. Кроме того, он сообщил, что «26 мая делал кардиограмму, и были хорошие результаты, а через день – случился инфаркт».