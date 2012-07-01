Премьеры Италии и Испании хотят навестить в больнице Тимошенко

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на итальянские СМИ, испанский и итальянский премьеры, которые в воскресенье прибыли в Киев, чтобы поддержать свои национальные сборные на финальном матче чемпионата Европы по футболу, намерены обратиться с соответствующей просьбой к Президенту Украины Виктору Януковичу.

Кроме того, М.Монти и М.Рахой в своем письме призывают к усилению верховенства закона и высказывают пожелание о том, чтобы дело Ю.Тимошенко разрешилось положительно для нее самой.

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Печерский районный суд Киева 11 октября 2011 года осудил Ю.Тимошенко к семи годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Апелляционный суд оставил приговор в силе, после чего была подана кассация в Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

В настоящее время Ю.Тимошенко с 9 мая находится в центральной клинической больнице «Укрзалізниці» в Харькове, где проходит курс лечения в связи с заболеванием позвоночника.