Приостановлен суд над Войцехом Ярузельским

Как передает РИА Новости со ссылкой на Польское агентство печати, доклад врачебной комиссии был передан в Окружной суд Варшавы, который принял решение приостановить процесс. Повторный медосмотр 88-летнего генерала назначен через полгода.

Ярузельский в мае признался журналистам одной из газет, что смертельно болен. Ранее жена экс-президента Барбара сообщала, что у ее супруга лимфома, и он проходит курс химиотерапии.

Экс-президента обвиняют в связи с введением в 1981 году в Польше военного положения и подавлением оппозиции. Суд начался в 2008 году.

Также Ярузельский является одним из обвиняемых по делу о расстреле рабочих в декабре 1970 года в Гданьске и соседних городах.