Газпром: цена на российский газ для Украины может быть снижена

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал замглавы «Газпрома», директор «Газпром Экспорт» Александр Медведев в ходе годового собрания акционеров компании.

«Оснований в рамках контрактной работы для пересмотра цен нет, что же касается тех переговоров, которые ведутся на межправительственном уровне, то если какие-то результаты будут достигнуты, которые могут повлиять на систему ценообразования, мы узнаем это от нашего правительства», - сказал А.Медведев.

Он подчеркнул, что на сегодня оснований для пересмотра цен нет.

«Переговоры о пересмотре цен «Газпромом» не ведутся», - сказал он и напомнил, что действующий контракт носит долгосрочный характер и его условия были согласованы на 10 лет в 2009 году.