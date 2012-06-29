Немыря о Евро-2012, компромиссе и принципиальности

Как сообщил собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заместитель председателя партии "Батьківщина" Григорий Немыря, об этом они говорили во время сегодняшнего саммита ЕНП.

"Те, кто выступали, говорили, что это важно, и это был правильный шаг с точки зрения принципиальности и практического наполнения относительно отсутствия желания компромиссов в вопросах демократии", - сказал Г.Немыря.

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Как сообщал УНИАН, накануне Евро-2012 ряд европейских политиков заявили о том, что не будут посещать матчи Евро-2012 в Украине.