Немыря о Евро-2012, компромиссе и принципиальности
06:39, 29 июня 2012Политика
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Лидеры стран ЕС от Европейской народной партии (ЕНП) считают правильным решение не посещать украинскую часть Евро-2012.
Как сообщил собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заместитель председателя партии "Батьківщина" Григорий Немыря, об этом они говорили во время сегодняшнего саммита ЕНП.
"Те, кто выступали, говорили, что это важно, и это был правильный шаг с точки зрения принципиальности и практического наполнения относительно отсутствия желания компромиссов в вопросах демократии", - сказал Г.Немыря.
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Как сообщал УНИАН, накануне Евро-2012 ряд европейских политиков заявили о том, что не будут посещать матчи Евро-2012 в Украине.
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