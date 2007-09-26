В Кременчуге 132 регионала положили партбилеты на стол

В Кременчуге (Полтавская обл.) в рамках акции «Год разочарований» сдали свои партбилеты 132 члена Партии регионов и 18 - партии «Третья сила».

Как сообщила УНИАН руководитель Общественной инициативы „Осознанный выбор” Ольга МАЛЯРЧУК, с целью беспристрастного изучения общественного мнения с 19 по 24 сентября в Кременчуге проводилась акция «Год разочарований», инициированная Комитетом избирателей Украины и Общественной инициативой „Осознанный выбор”. Инициаторы акции предложили гражданам Украины - членам или симпатикам тех или других политических сил, которые разочаровались в них, сдавать свои партийные билеты и предоставлять письменные объяснения этого шага.

«В присутствии общественности и СМИ 25 сентября, по окончании акции, урны были распечатаны и подведены итоги. За год после выборов кременчужане разочаровались в таких партиях, как «Партия регионов» и «Третья сила». Всего во время акции были собраны 150 партийных билетов, из них 132 - Партии регионов и 18 - партии «Третья сила», - сообщила О.МАЛЯРЧУК.