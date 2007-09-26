Мороз будет оспаривать любой результат выборов

Социалистическая партия независимо от результатов досрочных парламентских выборов будет обжаловать их в суде.

Об этом заявил лидер Соцпартии, глава Верховной рады V созыва Александр Мороз, выступая во вторник перед избирателями в Белой Церкви (Киевская область), пишет "Коммерсант-Украина".

"Мы будем обращаться в суды. Это необходимо в связи с тем количеством нарушений, которые были на предыдущих выборах и существуют теперь", - подчеркнул Мороз.

Это заявление почти дословно повторил "социалист" Василий Сильченко: "Какие бы результаты партия не получила на выборах, все факты нарушений будут переданы в суд".

На вопрос, зачем СПУ оспаривать результаты выборов, если в партии уверены, что пройдут в парламент, Сильченко ответил: "Наше общество не готово к проведению избирательной кампании, которая, по нашему убеждению, еще больше усугубит кризис в обществе".

В свою очередь, кандидат в депутаты от СПУ Евгений Филиндаш предположил, что Мороз "говорил о том, что мы по-прежнему считаем досрочные выборы в Верховную раду незаконными".

"Наше представление в Конституционный Суд относительно нелегитимности указа президента о роспуске парламента мы не отзывали, и в этом контексте мы будем обжаловать саму законность проведения этих выборов", - отметил он

По мнению главы правления Центра политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, своим заявлением Мороз невольно признал, что "социалисты уже не сомневаются – 3%-ый барьер для прохождения в парламент СПУ не преодолевает".

"Я думаю, что теперь Мороз будет провоцировать кризис нового парламента, и в этом у социалистов могут появиться союзники", - полагает Фесенко.

Поддержать лидера СПУ, по словам политолога, может и президент Виктор Ющенко, или один из представителей "большой тройки" (Партия регионов, БЮТ, блок "Наша Украина–Народная самооборона"), "не удовлетворенный результатами выборов".

Это мнение разделяет директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Однако в перечне возможных союзников СПУ по признанию выборов недействительными он назвал только Партию регионов.

"Уже сейчас ПР шантажирует президента тем, что не будет участвовать в работе парламента VI созыва и продолжит работу парламента V созыва", - напомнил Карасев.

Депутат 5 созыва от КПУ Алексей Бабурин, в свою очередь, отметил: "Наше поведение будет зависеть от того, как пройдут выборы".

"Если в ходе выборов будут допущены массовые фальсификации, естественно, мы обратимся в суды", - почти слово в слово заявили кандидаты в депутаты Сергей Кивалов (ПР), Виктор Швец (БЮТ) и Юрий Ключковский (НУНС), отмечает издание.

Украинская правда