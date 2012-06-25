Коваль призывает ЕС незамедлительно поддержать упрощение виз для украинцев

Об этом говорится в заявлении П.Коваля, текст которого передан агентству УНИАН пресс-службой Европарламента.

“Соглашение между Украиной и Европейским Союзом об изменениях к соглашению между Украиной и Европейским Союзом об упрощении выдачи виз было парафировано 16 февраля 2012 года. В свете последних событий можно было бы ожидать скорого подписания этого соглашения. Мы призываем Еврокомиссию и Совет ЕС предпринять необходимые шаги для заключения соглашения без каких-либо задержек, чтобы направить мощный сигнал украинскому народу, что, несмотря на политические препятствия, ЕС готов активно поддерживать его ожидания”, - говорится в заявлении.

Как напомнил П.Коваль, Комитет межпарламентского сотрудничества Украина-ЕС неоднократно подчеркивал, что введение безвизового режима между Евросоюзом и Украиной является очень важным для многих украинцев, представляющих неправительственные общественные организации и компании, и является чрезвычайно важными для ускорения контактов между людьми.

Он также отметил, что в последних рекомендациях комитета по итогам заседания 12-13 июня в Страсбурге подчеркивается, что упрощение путешествий для украинских граждан не должно зависеть от политического климата в отношениях Украина-ЕС.

Как сообщал УНИАН, вице-президент Еврокомиссии, ответственная за вопрос юстиции, фундаментальных прав и гражданства, Вивиан Рединг блокирует дальнейшее упрощение процедуры оформления виз с Украиной из-за обеспокоенности ситуацией с правами человека в Украине.

Предложение о внесении изменений в соглашение об упрощении визового режима между Украиной и ЕС уже готово, однако перед подписанием требует утверждения Еврокомиссией, а затем – Советом ЕС. Вместе с тем, поскольку решение Еврокомиссией принимаются коллегиально, то из-за позиции В.Рединг проект соглашения не может быть передан на утверждение Совета ЕС.

Украина и ЕС завершили переговоры о внесении изменений в соглашение об упрощении визового режима в декабре прошлого года.

Изменения в соглашение об упрощении визового режима предусматривают, в частности, расширение категорий лиц, которым визы будут оформляться по упрощенной процедуре.