Сегодня суд допросил убийцу Гонгадзе

Об этом УНИАН сообщил один из адвокатов потерпевшей стороны.

Как отметил защитник, сегодня был закончен допрос одного из коллег А.Пукача, который уже раньше получил приговор апелляционного суда Киева за непосредственное участие в убийстве журналиста.

«Свидетель ничего нового не рассказал. Он лишь повторил те же показания, которые давал раньше», - отметил адвокат.

Он также добавил, что следующее судебное заседание по делу состоится 3 июля.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины 31 марта 2011 года утвердила обвинительное заключение и передала в Печерский райсуд Киева для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении А.Пукача.

По данным Генпрокуратуры, досудебным следствием установлено, что обвиняемый в мае-сентябре 2000 года превысил власть и свои служебные полномочия в отношении общественного деятеля Алексея Подольского и журналиста Г.Гонгадзе, и 17 сентября 2000 года умышленно совершил убийство последнего.

Дело А.Пукача рассматривается в Печерском райсуде в закрытом режиме.