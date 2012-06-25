Квасьневский и Кокс прибыли на судебное заседание по делу Тимошенко
09:59, 25 июня 2012Политика
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Бывший Президент Польши Александр Квасневский и экс-президент Европарламента Патрик Кокс прибыли в помещение Апелляционного суда Харьковской области, где сегодня Киевский районный суд Харькова будет рассматривать дело экс-премьера Юлии Тимошенко о ЕЭСУ.
Кокс и Квасьневский будут мониторить заседание
Как передает корреспондент УНИАН, они вошли в зал судебных заседаний.
Кроме того, в зале присутствуют несколько народных депутатов Украины, а также предусмотрены места для других депутатов Европарламента.
Как сообщал УНИАН, П.Кокс и А.Квасневский будут осуществлять от имени Европарламента мониторинг судебных заседаний по делу Ю.Тимошенко. Они будут иметь доступ ко всем документам дела, а также к адвокатам, прокурорам и другим чиновникам. Европарламент, в свою очередь, будет оказывать юридическую и логистическую поддержку в их работе.
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