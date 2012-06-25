Квасьневский и Кокс прибыли на судебное заседание по делу Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, они вошли в зал судебных заседаний.

Кроме того, в зале присутствуют несколько народных депутатов Украины, а также предусмотрены места для других депутатов Европарламента.

Как сообщал УНИАН, П.Кокс и А.Квасневский будут осуществлять от имени Европарламента мониторинг судебных заседаний по делу Ю.Тимошенко. Они будут иметь доступ ко всем документам дела, а также к адвокатам, прокурорам и другим чиновникам. Европарламент, в свою очередь, будет оказывать юридическую и логистическую поддержку в их работе.