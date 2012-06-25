Под судом в Харькове собрались сторонники и противники Тимошенко

В Харькове перед зданием областного Апелляционного суда, где Киевский районный суд Харькова будет слушать дело экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко о деятельности корпорации «Единые энергосистемы Украины», проходят митинги противников и сторонников экс-премьера.

Как передает корреспондент УНИАН, в митинге противников Ю.Тимошенко принимают участие около тысячи человек.

Люди, собравшиеся на площади Руднева в 10 метрах от здания суда, держат национальные флаги, флаги с изображением премьера и надписями: «Юле - зону», «Вона брехуля», «Воровка должна сидеть в тюрьме».

Акция сторонников Ю.Тимошенко проходит у фонтана на площади Руднева на расстоянии около 70 метров от здания суда.

В мероприятии принимают участие несколько сотен человек, но их количество продолжает расти. Некоторые из участников акции одеты в футболки с надписями на английском языке «Освободите Юлю». Люди держат национальные флаги, символику «Батькивщины».

Судебные приставы в громкоговоритель зачитали постановление Харьковского окружного административного суда о запрещении проведения массовых мероприятий на площади Руднева, о запрещении установления палаток и использования звукоусиливающей аппаратуры. Запрещение касается заявок, поданных районными в Харькове организациями ВО «Батькивщина».

Заместитель председателя Харьковской областной организации «Батькивщины» Ирина Ефремова в комментарии УНИАН отметила, что местные организации партии подавали заявки на проведение акции протеста, в которой примут участие около двух тысяч человек.

Она возмутилась постановлением суда о запрещении проведения массовых мероприятий на площади Руднева и отметила, что сегодня «Батькивщина» подала новые извещения о проведении акции.

«Суд проходил в воскресенье, когда никого не было. Сегодня утром были поданы новые извещения о проведении акции. Поэтому мы имеем право. Кроме того, прибыли народные депутаты, около 20 человек, будет встреча с ними», - отметила И.Ефремова.

Присутствующие на площади работники милиции не пытаются противодействовать проведению акций.