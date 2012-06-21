НБУ распространяет песню «Наша гривня»: Президентові щиру подяку складаю...(аудио)
Национальный банк Украины распространяет среди банков диск сомнительного качества с песней "Наша гривня", которая призвана популяризировать национальную валюту.
|О гривне запели
В Национальном Банке Украины решили, что украинская гривна требует раскрутки и устроили ей музыкальный пиар: разослали в региональные коммерческие банки диск с песней «Наша гривня» (прослушать здесь), пишет "Слобідський край".
|Такое письмо получили банки
Автор музыки и слов – Михаил Гойхман. Исполнители – Сергей Юрченко и Наталия Карпа.
НАША ГРИВНЯ
Полюбив я тебе, ти моя Україно,
ще з дитинства свого і назавжди.
Банки – мужні сини, твоя донечка гривня
Ще прославлять тебе, тільки трохи зажди.
Вони разом працюють старанно й сумлінно,
Служать вірно країні моїй кожен день,
В ці буремні роки повернувши надію
на стабільність життя
і заможність людей.
Приспів:
Ти даруєш добробут, надію,
Ти – подяка старим і турбота малим.
Українська натруджена гривня
хай проллється на Вкраїну
життєдайним цілющим дощем золотим.
У великих містах і містечках маленьких
Гривня стрімко як кров по судинах тече.
Нашу гривню, немов корабель серед течій,
Капітан поміж інших валют проведе.
Корабель той надійний, мілини не знає.
Капітан проведе поміж рифів і хвиль.
Міцно прапор в руці український тримає,
Гривні курс визначає на тисячі миль.
Приспів
Україна моя хай завжди процвітає,
Знаю: гривня ніколи не підведе.
Президентові щиру подяку складаю
За стабільність в державі, а це – головне.