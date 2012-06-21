НБУ распространяет песню «Наша гривня»: Президентові щиру подяку складаю...(аудио)

В Национальном Банке Украины решили, что украинская гривна требует раскрутки и устроили ей музыкальный пиар: разослали в региональные коммерческие банки диск с песней «Наша гривня» (прослушать здесь), пишет "Слобідський край".

Автор музыки и слов – Михаил Гойхман. Исполнители – Сергей Юрченко и Наталия Карпа.

НАША ГРИВНЯ

Полюбив я тебе, ти моя Україно,

ще з дитинства свого і назавжди.

Банки – мужні сини, твоя донечка гривня

Ще прославлять тебе, тільки трохи зажди.

Вони разом працюють старанно й сумлінно,

Служать вірно країні моїй кожен день,

В ці буремні роки повернувши надію

на стабільність життя

і заможність людей.

Приспів:

Ти даруєш добробут, надію,

Ти – подяка старим і турбота малим.

Українська натруджена гривня

хай проллється на Вкраїну

життєдайним цілющим дощем золотим.

У великих містах і містечках маленьких

Гривня стрімко як кров по судинах тече.

Нашу гривню, немов корабель серед течій,

Капітан поміж інших валют проведе.

Корабель той надійний, мілини не знає.

Капітан проведе поміж рифів і хвиль.

Міцно прапор в руці український тримає,

Гривні курс визначає на тисячі миль.

Приспів

Україна моя хай завжди процвітає,

Знаю: гривня ніколи не підведе.

Президентові щиру подяку складаю

За стабільність в державі, а це – головне.