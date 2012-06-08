Грымчак говорит, что оппозиция будет защищать украинский язык с кулаками

Об этом он сказал в эфире «5-го канала».

Отвечая на вопрос, будет ли физическое противостояние во время принятия во втором чтении «языкового» закона, он отметил: "Будет».

Депутат подчеркнул, что объединенная оппозиция «будет противодействовать принятию» этому законопроекта.

Ю.Грымчак убежден, что во втором чтении законопроект не будет принят.

В то же время председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин призвал к работе над подготовкой законопроекта ко второму чтению, чтобы максимально его усовершенствовать. Он призвал к поиску компромиссов, отметив, что «не нужно пытаться пережать друг друга».