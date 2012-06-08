Литвин подтвердил, что большинство воспользовалось местами его депутатов

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин заверяет, что Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Клюев приезжал в Верховную Раду в день голосования не для проталкивания языкового законопроекта. а совсем по другому поводу.

Об этом спикер заявил в эфире «5-го канала», комментируя информацию о том, что именно А.Клюев обеспечивал результативность голосования.

В.Литвин отметил: «Я не встречаю гостей на одном из входов в Верховную Раду Украины». Он подтвердил, что А.Клюев был в парламенте, но при этом подчеркнул, что речь шла совсем о других вопросах.

По его словам, на заседании СНБО была рассмотрена проблема относительно угроз терроризма в Украине и необходимости принятия ряда решений «в том числе, в связи с проведением в Украине Евро-2012". В.Литвин прибавил, что другой вопрос, который интересовал А.Клюева- это проблема фальсификата.

Председатель ВР отметил, что обсуждались вопросы, связанные с этими законопроектами. "И если посещает Клюев по этому поводу Верховную Раду, я не вижу в этом никакой проблемы", - сказал В.Литвин.

Также он подтвердил, что парламентское большинство воспользовалось рабочими местами депутатов с фракции Народной партии, поскольку те, забрав свои карточки, покинули сессионный зал. Он сообщил, что и свою карточку забрал, чтобы кто-то из тех народных депутатов, кто остались в президиуме ВРУ, «шутя» не нажали кнопку при голосовании вместо него.

В.Литвин снова намекнул, что были договоренности между оппозицией и Партией регионов по поводу рассмотрения языкового законопроекта, поскольку в тот день, когда состоялась драка, у большинства не было необходимых голосов для результативного голосования.

«Голосов на принятие решения не было, и меня удивило то, что была спровоцирована драка, которая переросла, я бы сказал, даже в побоище», - отметил В.Литвин.

Он добавил, что поскольку голосов не было, то и законопроект «был провален».

В то же время народный депутат Украины Юрий Грымчак (из фракции НУ-НС) обвинил фракцию Народной партии в том, что она «договорилась с властями, и на их местах проголосовали те люди, которые не были в ВРУ- внефракционные и «тушки».