Суд над Луценко перенесли

Как передает корреспондент УНИАН, в пятницу секретарь суда сообщила, что председательствующая судья Анна Медушевская находится на больничном, в связи с чем заседание переносится на 09.15 13 июня.

Как сообщал УНИАН, Ю.Луценко было выдвинуто обвинение по ч. 3 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением) во время расследования дела об отравлении В.Ющенко.

Ю.Луценко обвиняют в том, что в 2009 году в должности главы МВД он продолжил оперативные мероприятия по расследованию дела об отравлении В.Ющенко.

Этот эпизод дела в отношении экс-министра был выделен в отдельное дело 21 января 2012 года.

Как написали прокуроры в обвинительном заключении, «экс-министр внутренних дел Юрий Луценко, а также Олег Павленов и Владимир Тарасенко (которые работали в Департаменте уголовного розыска МВД), будучи представителями власти и служебными лицами, совершили злоупотребление властью, то есть преднамеренное использование служебным лицом и представителем правоохранительного органа власти вопреки интересам службы, что причинило существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам Валентина Давыденко».

В свою очередь В.Давыденко на допросе в суде 18 августа 2011 года заявлял, что его права не нарушались.

По версии следствия, В.Ющенко был отравлен 5 сентября 2004 года на даче тогдашнего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка.