Посол ФРГ: Ситуация для немецкого бизнеса в Украине остается тяжелой

Об этом Ганс-Юрген Гаймзет сообщил в интервью «Украинской правде».

Отвечая на вопрос, отвечает ли действительности информация издания «Зеркало недели. Украина» о том, что немецкий бизнес стал ощущать в Украине трудности, и указание не помогать ему поступило якобы в месть на действия канцлера Ангелы Меркель относительно Президента Виктора Януковича, Г.-Ю.Гаймзёт сказал: «Немецкий бизнес никогда не зависел от политических решений, от политических подходов каких бы то не было кабинетов. Представители немецкой экономики внимательно смотрят, где они могут получить свой доход. Эти условия могут быть и сложными. Но они никогда еще не ориентировались на какие-то определенные политические распоряжения. И если у них уменьшается присутствие в Украине, то это связано с трудностями, которые появились на украинском рынке».

Посол прибавил, что для немецкого бизнеса в Украине «все двигается вверх-вниз, нельзя сказать, что стало значительно лучше».

«Ситуация была и раньше тяжелой, однако она продолжает оставаться тяжелой», – сказал он.