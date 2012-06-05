Из-за урагана все службы Киева работают в усиленном режиме

Как сообщает пресс-служба КГГА, глава госадминистрации призвал киевлян быть как можно более осмотрительными во время ненастья.

«Я требую от каждого из руководителей коммунальных служб города максимальной оперативности и самоотдачи. Погода ставит нас в условия, когда нужно мобилизироваться и быстро реагировать. Наша главная задача – не допустить, чтобы пострадали киевляне», – отметил Александр Попов.

Сейчас все службы города работают в усиленном круглосуточном режиме. Уже возобновлено электроснабжение жилых домов, контактных сетей трамвайных и троллейбусных маршрутов, продолжаются работы по восстановлению внешнего освещения. Задействованы работники всех районных КП УЗН в уборке улиц города от поваленных деревьев и сломанных веток.

Напомним, что 4 июня в столице прошел ураган, в результате которого травмированы 5 человек, повалены 208 деревьев, поврежены 9 автомобилей и крыши 3-х жилых домов и одной больницы.