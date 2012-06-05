Бригинец заявляет, что «Беркут» сломал ребра оппозиционеру
12:49, 05 июня 2012Политика
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Депутат Киевсовета Александр Бригинец («БЮТ-Батькивщина») заявляет об избиении правоохранителями участников акции в защиту украинского языка.
|Бригинец видит, что милиции стало больше
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе А.Бригинца.
«Столкновения между «Беркутом» и людьми, выступающими в защиту украинского языка, продолжаются. Количество пострадавших увеличивается», - сказал столичный депутат.
В частности, по словам А.Бригинца, «только что доставили в больницу одного из пострадавших - представителя оппозиционной силы «Народная самооборона» Алексея Гетьмана со сломанными ребрами».
При этом он отметил, что количество сотрудников «Беркута», которые стягиваются к сцене, где выступают лидеры оппозиции перед многотысячным собранием людей, протестующих против принятия языкового законопроекта, увеличивается.
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