Бригинец заявляет, что «Беркут» сломал ребра оппозиционеру

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе А.Бригинца.

«Столкновения между «Беркутом» и людьми, выступающими в защиту украинского языка, продолжаются. Количество пострадавших увеличивается», - сказал столичный депутат.

В частности, по словам А.Бригинца, «только что доставили в больницу одного из пострадавших - представителя оппозиционной силы «Народная самооборона» Алексея Гетьмана со сломанными ребрами».

При этом он отметил, что количество сотрудников «Беркута», которые стягиваются к сцене, где выступают лидеры оппозиции перед многотысячным собранием людей, протестующих против принятия языкового законопроекта, увеличивается.