«Языковому активу» ПР разрешили разбить палаточный городок под ВР
08:34, 05 июня 2012Политика
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Под Верховной Радой уже собралось около 2-3 тысяч сторонников Партии регионов.
Противников «языковых инициатив» власти не пускают под ВР
Как сообщает Украинская правда, «языковые активисты» ПР с флагами партии направляются к зданию парламента.
Также известно, что эту ночь они ночевали в палаточном городке возле комитетов ВР, который сегодня утром собирали.
На данный момент Беркут перекрыл улицу Шелковичную, чтобы не подпустить к ВР активистов, которые пришли на митинг против языкового законопроекта Колесниченко-Кивалова, который депутаты намерены рассматривать, если удастся разблокировать работу Верховной Рады.
Как сообщалось ранее, правоохранители не позволяли ставить палатки во время акций протеста оппозиции.
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