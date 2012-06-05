«Языковому активу» ПР разрешили разбить палаточный городок под ВР

Как сообщает Украинская правда, «языковые активисты» ПР с флагами партии направляются к зданию парламента.

Также известно, что эту ночь они ночевали в палаточном городке возле комитетов ВР, который сегодня утром собирали.

На данный момент Беркут перекрыл улицу Шелковичную, чтобы не подпустить к ВР активистов, которые пришли на митинг против языкового законопроекта Колесниченко-Кивалова, который депутаты намерены рассматривать, если удастся разблокировать работу Верховной Рады.

Как сообщалось ранее, правоохранители не позволяли ставить палатки во время акций протеста оппозиции.