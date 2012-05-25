МТС-Украина повышает стоимость звонков
10:14, 25 мая 2012Политика
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С 1 июня стоимость внутрисетевых и межсетевых звонков вырастет на 50% и 20% соответственно в популярных тарифных планах.
|Общение - удовольствие дорогое
Таким образом, с 1 июня стоимость внутрисетевых и межсетевых звонков вырастет на 50% и 20% соответственно, до 0,75 грн/мин. и 1,2 грн/мин. в популярных тарифных планах оператора — "Супер МТС", "MAX Energy" и "Народный". При этом МТС не меняет количество предусмотренного тарифами бесплатного трафика — например 70 мин. внутрисетевых звонков в день в "Супер МТС" или 1 тыс. мин. в месяц в "MAX Energy". "Большинства абонентов повышение не коснется, поскольку они не выходят за рамки предоплаченных минут в пакете",— поясняет руководитель отдела по связям с общественностью "МТС-Украина" Виктория Рубан.
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