МТС-Украина повышает стоимость звонков

Компания "МТС-Украина" повышает тарифы: стоимость звонков внутри сети и абонентам другим операторов в популярных тарифах вырастет на 20-50%. Об этом сообщает "Коммерсант-Украина". Эксперты полагают, что таким образом компания пытается обеспечить привычный для акционеров рост финпоказателей при отсутствии новых подключений.

Таким образом, с 1 июня стоимость внутрисетевых и межсетевых звонков вырастет на 50% и 20% соответственно, до 0,75 грн/мин. и 1,2 грн/мин. в популярных тарифных планах оператора — "Супер МТС", "MAX Energy" и "Народный". При этом МТС не меняет количество предусмотренного тарифами бесплатного трафика — например 70 мин. внутрисетевых звонков в день в "Супер МТС" или 1 тыс. мин. в месяц в "MAX Energy". "Большинства абонентов повышение не коснется, поскольку они не выходят за рамки предоплаченных минут в пакете",— поясняет руководитель отдела по связям с общественностью "МТС-Украина" Виктория Рубан.