Януковичу Конституционная ассамблея нужна, чтобы скрыть свой провал?

О так называемой Конституционной ассамблее говорится уже более года. Ее создание инициировал Виктор Янукович. Согласно указу, который на днях подписал президент Янукович, "Конституционная Ассамблея образована как специальный вспомогательный орган при Президенте Украины, главной целью создания и деятельности которого является подготовка законопроекта (законопроектов) о внесении изменений в Конституцию". Также Янукович утвердил состав Ассамблеи. Ее председателем назначен Леонид Кравчук - Президент Украины в 1991-1994 годах. Директор Института государства и права имени Корецкого НАН Украины Юрий Шемшученко назначен заместителем председателя, а советник президента - руководитель главного управления по вопросам конституционно-правовой модернизации АПУ Марина Ставнийчук стала секретарем КА. Всего в состав Конституционной ассамблеи вошли 94 человека.

"Конституционная ассамблея" ... Хорошо звучит, но точно еще никто не может ответить на вопрос, для чего она создана. Ответить не могут ни Кравчук, ни сам Янукович. Недавно один из лидеров оппозиции Арсений Яценюк сказал, что Януковичу КА требуется, чтобы в 2015 году избраться на второй срок, но уже в парламенте. Мы спросили у экспертов, для чего Януковичу КА?

Борис Беспалый, народный депутат предыдущих созывов:

Это повод создать еще одну агитационную площадку для ПР

А вам лично нужна сейчас Конституционная ассамблея и нужно ли сейчас менять Конституцию?

В том то и дело, что и мне не нужно. Кого из своих знакомых я об этом не спрошу, никому не нужно. Вывод такой - в Украине очень многое можно сделать для Украины без изменений в Конституцию.

В этой Конституционной ассамблеи меня больше всего интересует, сколько денег на это потрачено. То есть никакой необходимости в ней для украинцев нет. Это первое!

Во-вторых, все изменения в Конституцию можно разрабатывать теми методами, которые уже проверены: для этого есть парламент, президент, другие совещательные органы. Кстати, Конституционная ассамблея - это лишь совещательный орган при президенте, как бы он пафосно не назывался. Поэтому готовить изменения можно и без Ассамблеи, без лишних затрат.

Третье - если она не нужна, тогда возникает серьезный вопрос: для чего это затратное дело делается.

Вывод напрашивается такой: отвлечь общественное внимание от реальных проблем. Это первое. Второе - создать еще одну агитационную площадку для Партии регионов, мол, видите, мы делаем Конституцию с авторитетными людьми, учеными, которые будут восхвалять ПР. Их немного подкормят из госбюджета, то есть нашими с вами деньгами, ведь не из Межигорья их финансировать будут. И они будут восхвалять власть. Им дадут площадку для привлечения к ним внимания, когда они будут говорить о Януковиче.

Наконец, если бы они хотели каких-то конституционных изменений, они их могут провести так, как и все, чего они хотели. Так что еще раз можно сказать, что КА гражданам не нужна.

Для людей в странах Евросоюза, по большому счету, безразлично, где избирается президент и избирается ли он вообще, потому что не этим определяется образ жизни и правления в государстве. В Евросоюзе только в наименее продвинутых странах избирается президент напрямую. Бельгия, Норвегия, Дания, Англия ... Разве это плохие страны? Так там вообще никакой президент не избирается, там монархия. В Германии президент избирается в Бундестаге и администрациями земель, в Чехии - в парламенте. Разве Чехия плохая страна как образец демократии?

Да, действительно, всенародное избрание президента - более демократическое, но после воскресенья всегда наступает понедельник ... И контролировать всенародного президента гораздо сложнее, получается, он никому не подотчетен, переизбрать его тоже сложнее. То есть путь избрания более демократичный, а контроль менее демократичен. Ну какой контроль за Януковичем? Никакого! Это как царь в России: выбрали - и триста лет кушайте.

То есть должна быть система сдержек и противовесов, независимо от того, кого выбрали. Он однозначно должен быть под общественным контролем. Думаю, с этой КА решили в очередной раз обмануть людей.

Виктор Небоженко, политолог:

Януковича уже не избрали на второй срок. Это известная вещь!

Януковичу Конституционная ассамблея нужна, чтобы показать Западу типа некоторые престижные шаги, мол, хоть у нас есть политзаключенные, не происходят реформы, но при этом у нас происходят конституционные изменения. Власть пытается это подносить как демократию. И им безразлично, что в этом не участвует оппозиция. Тимошенко сидит в тюрьме, и, понятно, что ее политики не примут участия в КА. Потому что это было бы абсурдно, когда лидеры сидят за решеткой, а их заместители резюмируют о конституционном дизайне.

Януковичу КА нужна только для престижного имиджа. Для чего еще? Он же недавно сделал себе Конституцию 1996 года, очень приличную, с невероятными полномочиями. В этом смысле уже нет необходимости усиливать президентскую республику.

Идея избирать президента в парламенте обсуждается уже год в очень узких кругах Партии регионов, которые прекрасно понимают, что Януковича уже не изберут на второй срок. Это уже известная вещь! Поэтому ему нужно найти «достойную» замену, типа Ющенко, такого слабого человека, который боялся бы даже имени Януковича. Какого-то Колесниченко или кого-нибудь. Ну, чего вы смеетесь? Идет же деградация политики.

КА будет служить, скорее всего, для того, чтобы легализовать полномочия Януковича. Поскольку именно полномочий у него достаточно, ему не нужно лишний раз привлекать внимание к тому, что он контролирует практически всю власть в стране. Для того, чтобы выбрать себе другого или того же Януковича в парламенте, им не нужны дополнительные полномочия.

КА нужна тогда, когда надо менять государственный строй, это переход от одной формы правления к другой. А избрание президента в парламенте - это не смена строя.

Александр Палий, политолог, историк:

Изменения в Конституцию готовятся исключительно для того, чтобы остаться у власти после 2015 года

Интересно, что каждый президент в Украине неизбежно приходит к идее изменения Конституции. Несмотря на то, что у каждого из них была своя Конституция, она все равно к концу правления прекращала им нравиться. Вспомним, президент Кравчук проталкивал Конституционный договор, Кучма - его таки протолкнул, а потом еще и протолкнул «кучмовскую» Конституцию 1996 года. Но потом и она перестала нравиться, и ее начали менять по проекту Мороза-Медведчука, но так, к счастью, и не изменили (не хватило 6 голосов). При Ющенко действовала конституционная реформа 2004 года, которая обрезала президентские полномочия. И все президенты, как один, в конце своих полномочий рассказывали о том, что Конституция их не устраивает.

Особенно странно слышать нарекания от нынешнего президента Виктора Януковича. Ведь он не только вернул себе суперпрезидентские полномочия Кучмы, но и значительно расширил их законами - например, о Кабмине. Теперь у нас послание президента определяет суть правительственной политики. То есть президент отправил, и все пошли смирно, при том, что президент избран меньшинством, а Верховная Рада - какой-никакой представительский орган. Все условия для работы есть: бери и делай, если хочешь и можешь. Например, у президента сейчас есть все формальные и неформальные полномочия, чтобы вычистить судебную систему. Но она не вычищается, а все больше загрязняется, до такой степени, что, кроме демонтажа, ее уже, наверное, ничто не исправит.

Зачем весь этот цирк с бесконечной сменой Конституции?

Во-первых, разговоры о конституционной реформе нужны власти для оправдания перед избирателями своей неэффективности и провалов. Когда не получается накормить народ, его кормят сказочками. Мол, вот-вот там на горизонте маячит желанный кусочек бумаги. Рассказывая народу эти сказки о Конституции, которая якобы все решит, власть тем временем строит себе Европу на своих гектарах без конституции.

Во-вторых, изменения в Конституцию готовятся исключительно для того, чтобы остаться у власти и после 2015 года. Надо четко понимать: все разговоры власти о реформах - это такие же самые сказки, как и рассказ о Конституции. Власть все устраивает. Ей нужны только такие изменения, которые обеспечат отсутствие каких-либо изменений.

Однако власть явно фетишизирует процесс и не понимает одной очень простой вещи. Ведь в результате накопления несправедливостей и неэффективности в стране происходит масштабная делегитимация политического режима. В результате такой политики самоделегитимации режима чиновники, судьи и прокуроры однажды могут оказаться просто пожилым дядями. Если этих несправедливостей накапливается критическая масса (а для каждого общества она своя), власть не спасают никакие бумажки, даже если на их обложке написано красивыми буквами «Конституция».

Государство основывается на справедливости. Привилегии подрывают режим и являются основанием для нестабильности. Этих простых вещей нынешняя власть упорно не хочет понимать. Может, потому, что не понимает, что такое справедливость, а может, привилегии для нее очень сладкие - такие, что нельзя оторваться.

Оксана Климончук