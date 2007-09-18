Фигурант дела об отравлении Ющенко пишет в Стамбуле книгу

Один из фигурантов уголовного дела об отравлении кандидата в президенты Виктора Ющенко Тарас Залесский находится в Стамбуле, где пишет книгу о событиях 2004 года.

В то время Залесский был помощником заместителя главы СБУ Владимира Сацюка, на даче которого, как предполагается, был отравлен Ющенко.

В рамках дела Залесский известен как человек, который подавал на стол тарелки с пловом, в одной из которых якобы был диоксин.

На прошлой неделе газета "Коммерсант-Украина" со ссылкой на источник в Генпрокуратуре сообщила, что ГПУ обратилась к Генпрокуратуру РФ с просьбой допросить в качестве свидетелей по делу об отравлении Ющенко, трех лиц, проживающих на территории России.

По словам источника, близкого к следствию, в запросе, направленном на адрес российской генпрокуратуры, содержались фамилии Владимира Сацюка, Тараса Залесского и Алексея Полетухи.

В интервью газете "Сегодня" Залесский рассказал что решил покинуть Украину после выступления нынешнего руководителя Управления госохраны Валерия Гелетея: "Когда выступил Валерий Гелетей и прозрачно намекнул на мою личность и мою вину, жить стало просто опасно".

"Потому я решил на время уехать, отдохнуть и подлечиться. Что сейчас и делаю, а заодно пишу книгу о событиях той поры. Там всем найду место", - заявил фигурант дела.

На вопрос, станет ли ужин на даче Сацюка центральным эпизодом книги, Залесский ответил: "А я не ставлю тот ужин во главу угла. Существует масса других интересных событий и деталей, которые пока остаются за кадром".

"Но не буду раскрывать планы, пусть это будет сюрпризом. И о точных сроках выхода умолчу - пока пишется легко. Может, выйдет в будущем году", - добавил он.

Залесский утверждает, что остается гражданином Украины: "Поскольку я не в розыске, могу свободно передвигаться по миру. Я давно разведен, у меня нет ничего, кроме небольших накоплений, за счет которых и живу".

"В Стамбуле я на лечении, потому что недавно перенес тяжелейший перелом ноги. Врачи рекомендовали мне морской климат... Это, кстати, не так дорого стоит. Да я и не шикую, хожу пешком, ем, что попроще, снимаю комнатку", - добавил он.

На вопрос, кто может быть третьим лицом, якобы причастным к отравлению (фамилию Полетухи некоторые источники отрицают), Залесский ответил:

"Не знаю. Третьим, пятым, десятым может стать любой, в зависимости от политической ситуации и личных пожеланий Ющенко".

Залесский в свое время служил с Гелетеем, с которым, по его словам, отношения не сложились. Одно время он возглавлял службу безопасности банка "Украина", где главой правления был кум Ющенко Петр Михеев, а позже Сацюк возглавил наблюдательный совет.

Затем Залесский стал фигурантом уголовного дела по хищениям в этом банке, но попал под амнистию, хотя вину свою отрицает. Руководил ТРК "Столица", позже стал руководителем интернет-сайта "Украина криминальная", которым владеет по сей день.

Украинская правда