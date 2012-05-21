Янукович: Украина заинтересована в сотрудничестве с Chevron
22:36, 21 мая 2012Политика
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Украина заинтересована в сотрудничестве с энергетической компанией Chevron.
Об этом сказал Президент Украины Виктор Янукович в начале встречи с вице-президентом компании Яном Макдональдом.
Как передает корреспондент УНИАН, глава государства подчеркнул свою уверенность, что Chevron внесет вклад в развитие Украины и поможет диверсифицировать энергетические ресурсы Украины.
По его словам, профессионализм и репутация компании будет способствовать работе в Украине, в свою очередь положительное влияние на развитие энергетической отрасли Украины.
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