Янукович: Украина заинтересована в сотрудничестве с Chevron

Об этом сказал Президент Украины Виктор Янукович в начале встречи с вице-президентом компании Яном Макдональдом.

Как передает корреспондент УНИАН, глава государства подчеркнул свою уверенность, что Chevron внесет вклад в развитие Украины и поможет диверсифицировать энергетические ресурсы Украины.

По его словам, профессионализм и репутация компании будет способствовать работе в Украине, в свою очередь положительное влияние на развитие энергетической отрасли Украины.