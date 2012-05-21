Янукович: Украина заинтересована в сотрудничестве с Chevron

22:36, 21 мая 2012
Политика
1168 0

Украина заинтересована в сотрудничестве с энергетической компанией Chevron.

Об этом сказал Президент Украины Виктор Янукович в начале встречи с вице-президентом компании Яном Макдональдом.

Как передает корреспондент УНИАН, глава государства подчеркнул свою уверенность, что Chevron внесет вклад в развитие Украины и поможет диверсифицировать энергетические ресурсы Украины.

По его словам, профессионализм и репутация компании будет способствовать работе в Украине, в свою очередь положительное влияние на развитие энергетической отрасли Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter