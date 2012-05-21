Тимошенко будет лечить женщина
11:09, 21 мая 2012Политика
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Лечение экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко в ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове продолжит немецкий врач Рейсхаус.
Власенко говорит, что у Тимошенко будет новый врач
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге после заседания Киевского районного суда Харькова по делу относительно ЕЭСУ сказал защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Украины Сергей Власенко.
По его данным, сегодня врач Рейсхаус прибудет в Харьков и заменит врача-невропатолога Лутца Хармса, который проводил лечение экс-премьера до конца прошлой недели.
Как сообщал УНИАН, Ю.Тимошенко в связи с ухудшением состояния здоровья 9 мая перевели из Качановской колонии в харьковскую больницу. Врач немецкой клиники «Шарите» назначил ей курс лечения.
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