Яценюк рассказал, зачем Янукович хочет поменять Конституцию
Лидер "Фронта змин" отметил, что президент не наделен полномочиями формировать Конституционную ассамблею.
|Арсений Яценюк: оппозиция отказалась принимать участие в Конституционной ассамблее
Об этом заявил лидер партии "Фронт змин" Арсений Яценюк во время пресс-конференции в Черкассах, передает Украинская правда.
Яценюк отметил, что президент не наделен полномочиями формировать Конституционную ассамблею.
"Согласно действующей Конституции, внесение изменений и дополнений в Конституцию может происходить только в стенах Верховной Рады, только в 300 голосов, а внесение изменений в отдельные разделы Конституции предусматривает обязательное проведение референдума, закона о котором, кстати, в Украине пока нет", - подчеркнул он.
Политик заявил, что Конституционная ассамблея создана с той целью, чтобы в 2015 году президент Янукович был избран в стенах Верховной Рады, а не прямым голосованием.
"Ведь президент прекрасно осознает, что прямое голосование он проиграет", - цитирует Яценюка его пресс-служба.
"Объединенная оппозиция не будет участвовать в таком фарсе по изменениям в Конституцию и не даст возможности провести такие изменения. Президент должен избираться прямым всенародным голосованием", - подчеркнул он.
Украинская правда