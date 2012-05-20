Яценюк рассказал, зачем Янукович хочет поменять Конституцию

Объединенная оппозиция отказалась принимать участие в Конституционной ассамблее, ведь ее единственная цель - обеспечить избрание президента в 2015 году в парламенте.

Об этом заявил лидер партии "Фронт змин" Арсений Яценюк во время пресс-конференции в Черкассах, передает Украинская правда.

Яценюк отметил, что президент не наделен полномочиями формировать Конституционную ассамблею.

"Согласно действующей Конституции, внесение изменений и дополнений в Конституцию может происходить только в стенах Верховной Рады, только в 300 голосов, а внесение изменений в отдельные разделы Конституции предусматривает обязательное проведение референдума, закона о котором, кстати, в Украине пока нет", - подчеркнул он.

Политик заявил, что Конституционная ассамблея создана с той целью, чтобы в 2015 году президент Янукович был избран в стенах Верховной Рады, а не прямым голосованием.

"Ведь президент прекрасно осознает, что прямое голосование он проиграет", - цитирует Яценюка его пресс-служба.

"Объединенная оппозиция не будет участвовать в таком фарсе по изменениям в Конституцию и не даст возможности провести такие изменения. Президент должен избираться прямым всенародным голосованием", - подчеркнул он.

Украинская правда