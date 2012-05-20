Наливайченко в Чикаго просит НАТО не бросать Украину

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая в Чикаго на Международной конференции «Оценка отношений между Украиной и НАТО в канун саммита НАТО» (саммит состоится в Чикаго 20-21 мая).

«Украина должна стать членом НАТО, и двери Альянса должны быть открыты перед нашим государством», - заявил В.Наливайченко.

«Как мы хорошо понимаем, НАТО - это не милитарный союз, а демократический союз ценностей, который находит политические и военные средства для защиты человеческих свобод. Линия на "внеблоковость" Украины - ошибочная, поскольку европейская страна, которая хочет прогресса, не может ограждать себя от единого пространства безопасности и демократии. Из-за авторитарной политики действующей власти в Украине не должны страдать люди. Украинский народ - неотъемлемая часть европейской цивилизации. Власть Януковича рано или поздно уйдет, а Украина будет всегда оставаться важным геополитическим субъектом в восточноевропейском пространстве», - отметил политик.

Говоря о перспективе вступления Украины в Альянс, В.Наливайченко заявил: «Считаю, альтернативы НАТО в политике безопасности Украины не существует. Для того, чтобы защитить наши суверенитет и неприкосновенность, адекватно отвечать на современные угрозы безопасности граждан, Украина должна стать членом НАТО. Это позволит нашей стране приобщиться не только к общему пространству безопасности, но и стать равноправным партнером для стран свободного мира. А это принесет и членство в ЕС, и соответственно, инвестиции, европейские стандарты благосостояния, надлежащий уровень защиты прав и свобод человека».

«Невзирая на отсутствие политической моды относительно вопроса НАТО среди украинских политиков во власти и в оппозиции, я всегда был и буду сторонником присоединения Украины к коллективной системе безопасности НАТО», - отметил В.Наливайченко.