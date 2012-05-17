Лутковская не знает, где сейчас Карпачева

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Лутковская сообщила журналистам на пресс-конференции.

«Я не знаю. У меня нет такой информации», - сказала она, отвечая на вопросы журналистов.

В.Лутковская заявила, что у нее также нет полномочий отслеживать подобные вещи.

«Сбор информации о личности в данном случае будет незаконным», - добавила она.

Кроме того, В.Лутковская заявила, что обыска в офисе омбудсмена не было. Она отметила, что экс-омбудсман обратилась с заявлением в Генеральную прокуратуру Украины, которое, по словам В.Лутковской, подкрепили фотографиями и экспертными выводами двух людей, работающими в секретариате омбудсмена.

«Соответственно с ними была беседа добровольно со стороны прокуратуры, чтобы узнать, что это за экспертные выводы», - сказала В.Лутковская. Она добавила, что больше никаких следственных действий, к которым относится обыск в офисе омбудсмена, не проводилось.

Как сообщал УНИАН, 15 мая первый заместитель лидера фракции "БЮТ-Батьківщина" Сергей Соболев заявил, что бывший омбудсмен Н.Карпачева находится за пределами Украины из-за давления Генеральной прокуратуры.

«По моей информации, она сейчас не имеет возможности проводить свою активную деятельность, и фактически не имеет возможности сегодня даже присутствовать в Украине из-за прямого давления Генеральной прокуратуры Украины», - сказал он и добавил, что представители оппозиции сообщили об этом докладчику Мониторингового комитета ПАСЕ.