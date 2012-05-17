Голосование в тюрьме и больнице может стать источником фальсификаций

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе областной организации Украинской народной партии.

Согласно сообщению, в Черниговские области ЦИК образовала на постоянной основе 1 тыс. 108 избирательных участков (на 7 участков больше, чем было на последних президентских выборах в 2010 году). Из них 45 – специальные избирательные участки. При этом 40 образовано в стационарных лечебных заведениях, 5 – в учреждениях исполнения наказаний. Больше всего специальных участков на постоянной основе образовано в Чернигове – 15. Ориентировочное количество избирателей на момент образования избирательных участков в стационарных лечебных заведениях составляет 8 тыс. 665 избирателей (около 1% избирателей), а в учреждениях исполнения наказаний – 1 тыс. 701.

"Таким образом, к запланированному по закону излишку бюллетеней при изготовлении в 0,5% к количеству избирателей, которые включены в список избирателей на каждом избирательном участке, добавляется по меньшей мере еще один процент лишних бюллетеней", - подчеркнул представитель УНП Сергей Соломаха.

Он заметил, что на выборах 2010 года было образовано всего 16 специальных избирательных участков для голосования избирателей, которые находятся в лечебных заведениях области. При этом специальные избирательные участки создавались только в 8 районных больницах.

С.Соломаха назвал непонятным тот факт, что голоса избирателей, которые будут находиться на лечении в Прилуцкой и Черниговской районных больницах, будут добавляться, соответственно, к итогам голосования по г. Прилуки и г. Чернигову. А вот голоса больных из Нежинской ЦРБ, расположенной в г. Нежин, – к Нежинскому району.

"Партия власти почти в 4 раза, по сравнению с последними выборами, увеличила количество избирателей, которые находятся под контролем административного ресурса, и создала условия для изготовления дополнительно по меньшей мере еще одного процента лишних бюллетеней", - констатировал он.