Стросс-Кан требует $1 млн с горничной, обвинившей его в изнасиловании

Об этом со ссылкой на New York Post сообщает РИА Новости.

Стросс-Кан обвиняет горничную в том, что ложные обвинения с ее стороны не только стоили ему поста главы МВФ, но и испортили его деловую репутацию, лишив перспектив занять другой ответственный пост. Видимо, Стросс-Кан имеет ввиду пост Президента Франции.

Стросс-Кан был задержан в Нью-Йорке 14 мая 2011 года на основании заявления горничной о попытке изнасилования. Экс-глава МВФ несколько дней провел в тюрьме, а потом был помещен под домашний арест. Стросс-Кану пришлось уйти с поста директора-распорядителя МВФ.

Уголовное дело против него было закрыто 23 августа после того, как прокуратура заявила, что горничная, вероятно, солгала при даче показаний под присягой, поскольку неоднократно ранее обманывала различные органы.

Бывшему главе МВФ 26 августа вернули паспорт, и 4 сентября он вернулся во Францию.