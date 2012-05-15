Пшонка обнадежил РФ: подозреваемого в покушении на Путина, возможно, отдадут

Об этом сегодня в Санкт-Петербурге заявил генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка, передает РИА «Новости».

«В соответствии с действующим законодательством и соглашениями между Украиной и Россией, там, где первоначально расследуется уголовное дело, там оно и завершается», - сказал В.Пшонка.

Он также отметил, что «если есть какие-то эпизоды, которые не охватывает следствие в Украине», то фигуранты дела могут быть выданы другому государству.

Отмечается, что в апреле Лефортовский суд Москвы выдал санкцию на заочный арест подозреваемых в подготовке покушения на В.Путина - гражданина Казахстана Ильи Пьянзина и уроженца Грозного А.Осмаева.

Они обвиняются по части 2 статьи 209 Уголовного кодекса РФ (участие в устойчивой вооруженной группе), части 1 статьи 30 УК РФ (изготовление или приспособление лицом средств или орудий совершения преступления), статьи 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной или иной политической деятельности), части 3 статьи 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия) и части 3 статьи 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Как сообщалось, 4 января 2012 года в Одессе, в квартире на ул. Тираспольской, произошел взрыв, в результате которого погиб Р.Мадаев, а И. Пьянзин был госпитализирован с ожогами. В сгоревшей квартире были найдены компоненты взрывчатки, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела по ст. 263 УК Украины («незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами»; предусматривает тюремное заключение на срок от 2 до 5 лет) и ареста подозреваемого И.Пьянзина.

По версии правоохранительных органов, И.Пьянзин и Р.Мадаев являлись членами банды А.Осмаева, который ранее был объявлен в международный розыск за попытку покушения на главу Чечни Рамзана Кадырова в 2007 году.

А.Осмаев был задержан 4 февраля 2012 года в Одессе. 27 февраля российский "Первый канал" показал видеосюжет, в котором А.Осмаев признается в планировании покушения на В.Путина.

В связи с предъявлением новых обвинений А.Осмаев не мог быть экстрадирован в Россию. «Пока возбужденное у нас дело не будет расследовано до конца и его не рассмотрит суд, вопрос об экстрадиции подниматься не будет», - сообщил изданию «Коммерсантъ-Украина» источник в Генпрокуратуре Украины.

А.Осмаев разыскивается с 2008 года российскими правоохранительными органами по обвинениям в совершении ряда преступлений террористической направленности.