«Убийц» Путина могут отдать России

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины Юрий Бойченко.

Он сказал, что по этому делу продолжается экстрадиционная проверка.

По его словам, после завершения соответствующих процедур возможна экстрадиция двух подозреваемых в Российскую Федерацию для привлечения их там к уголовной ответственности.

При этом Ю.Бойченко отметил, что решение о возможной экстрадиции будет принимать украинский суд.

Он объяснил, что украинская сторона может передать России материалы уголовного дела, возбужденного в Украине, о преступлении, которое совершили эти лица в Одессе, а также материалы дела по факту покушения на президента Чечни Рамзана Кадырова.

По словам Ю.Бойченко, все материалы передадут прокуратуре России для проведения там следственных действий и также для расследования дела относительно подготовки покушения на В.Путина.

Как сообщалось, 27 февраля российский «Первый канал» сообщил, что спецслужбы Украины и РФ сорвали покушение на В.Путина. По данным телеканала, террористы готовились по указанию лидера северокавказских боевиков Доку Умарова.

В начале февраля украинские СМИ сообщили о спецоперации в Одессе, во время которой бойцы спецподразделения СБУ «Альфа» задержали двух боевиков, подозреваемого в организации теракта.