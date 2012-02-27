Покушение на Путина? Скорей бы закончились у них выборы

Информационные агентства сообщили сенсационную новость из Одессы. Спецслужбы Украины и России предотвратили покушение на кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Весь мир, все прогрессивное человечество вздохнуло с облегчением. Но рано радоваться. До выборов еще шесть дней. Враги России и Путина об этом помнят тоже.

Оставим спор, готовилось или не готовилось покушение, репортерам и политикам, ветеранам разведки.

Мы же точно знаем, что если Путина убьют – это будет политическое убийство, а не случайность во время драки или поединка чести. И второе: политические убийства – это реальность нашего времени. А с другой стороны, политические убийства стары как мир.

Но следует подчеркнуть, что вряд ли можно поставить знак равенства (и по целям, и по последствиям) между терроризмом и политическими убийствами.

Если первое (терроризм) – это демонстративное устрашение, провоцирование, дестабилизация общества, то убийство популярного и харизматического политика может привести к хаосу в государстве, к гражданской войне, к международным конфликтам. Более того, как известно, убийство эрцгерцога Франца Фердинанда стало поводом для начала Первой мировой войны.

История помнит политические убийства Авраама Линкольна, Махатма Ганди, Петра Столыпина, Сергея Кирова, Мартина Лютер Кинга, Индиры Ганди, Ицхака Рабина, Беназир Бхутто, Джона Кеннеди, недавнее – Муамара Каддафи. Их насильственная, трагическая смерть обернулись массовыми протестами, в которых, в свою очередь, погибли десятки тысяч людей.

Есть ли недруги, кровники, радикальные политические противники у Владимира Путина? Естественно. Владимир Путин – мегапубличная личность. И вовсе не потому, что он просто харизматик, что он субъективно популярен среди многих миллионов русских, и не только, граждан РФ.

Есть огромный отрицательный потенциал у этого политика, есть объективные факторы напряжения вокруг его личности, конфликтов с его непосредственным участием.

Причем независимо от того, какими нравственными качествами он обладает. Его решения, приказы, запреты, разрешения, правовые инициативы затрагивают интересы не просто каких-то групп населения, общественных кластеров, но и конкретных людей.

Эти «интересы» бывают необычайно персонифицированы. Они в большей мере «материализованы» финансовыми потерями, уничтожением семейного бизнеса, ограничением личной свободы, карьерных амбиций, а может, завистью, кровной местью, сведению счетов, традицией.

И если общественная ненависть к Путину размытая, смутная, туманная, если ее можно перевести в политический, нравственный, ненасильственный протест, то гипотетические планы физического устранения политического лидера масштаба Владимира Путина могут исходить, как правило, от людей амбициозных, политически, религиозно или нравственно фанатичных, сильных и волевых.

Вот таких как… Все время вспоминаю умозаключение Иоахима Феста о личности Гитлера, которое для меня в свое время было откровением: «Своеобразное величие Гитлера самым прямым образом связано с его эксцессивным характером – это был чудовищный, превосходящий все существовавшие размеры выброс энергии. Конечно, исполинское – это еще не значит исторически великое, ведь и тривиальное тоже обладает силой», - писал философ политики.

Правда, не только конкретным личностям или кланам не нравится Путин. Есть еще мировое закульсье, мондиалистский заговор, мировое правительство, протоколы мудрецов. Но это для конспирологов, русских Дугиных, а также французских Парвулеско.

Но в тоже время скрупулезные, долгие, с привлечением огромных технических и людских ресурсов расследования политических убийств, как правило, ни к чему не приводят. До сих пор, например, никто не может поведать, кто заказал президента США Джона Кеннеди.

Или, например, особняком стоит политическое убийство украинского журналиста Георгия Гонгадзе. Потенциал тех, кто желает правды и раскрытия этого судьбоносного для Украины убийства, намного уступает огромным возможностям, транснациональным резервам и заинтересованности тех, кто скрывает тайну его смерти.

Кавказский (чеченский) след исполнителей гипотетического покушения на Владимира Путина, который озвучили украинские и российские спецслужбы, преждевременный и неуместный.

Политическое убийство, как правило, является бизнесом тех, кто на крови деньги зарабатывает. Ну а планирование убийства Владимира Путина – это проект, для которого понадобятся мозги и деньги не чеченца Доку Умарова, а эсхатологический заговор Бильдербергского клуба.

Тех, кто задумал убить Владимира Путина, миллионы и миллиарды долларов не интересуют. На кон поставлен геополитический передел мира.

До выборов президента России остается всего несколько дней.

Десять раз постучим по дереву! Вспомним, что в канун президентских выборов в Москве всегда что-то взрывали, что-то горело.

И сегодня как тревожно на душе. Вся наша нынешняя жизнь пропитана страхом.

Виктор Тимошенко