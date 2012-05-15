Бригинец: президентская вертолетная площадка может развалиться уже завтра

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе А.Бригинца.

По словам депутата, ныне возглавляющего временную контрольную комиссию Киевсовета по изучению ситуации, сложившейся вокруг застройки Парковой аллеи и Днепровских склонов в Киеве, о такой угрозе стало известно на заседании указанной комиссии.

В частности, присутствующие на ней эксперты - главный геолог-начальник геологического отдела Публичного акционерного общества «Специализированное управление противооползневых подземных работ» Василий Боковой и старший научный сотрудник Института геологии НАН Украины Вадим Рыбин – рассказали, что для разрушения объекта или существенного его повреждения достаточно будет сдвига опор вертолетной площадки на 15 см. А поскольку процесс сползания почвы склонов является непрерывным и не прекратится ни при каких технических средствах, трагедия может произойти в любой момент: через 100 лет или завтра.

Как отметили эксперты, специфика структуры Днепровских склонов, состоящих из песка, лёса, глины и почвы с подземными реками, не позволяет строить на них никаких массивных сооружений на расстоянии 40-50 м от края склона.

«Наши чиновники и застройщики, путешествуя по миру, любуются застроенными склонами многих гор, завидуют небоскребам и тоннелям, забывая, что в тех случаях речь идет преимущественно о твердых почвах, которые приспособлены для строительства на них тяжелых сооружений. Наши же «киевские горы» имеют совсем иную природу и каменный пласт под ними находится на глубине, куда не достанут никакие сваи», - заявил А.Бригинец.

Депутат рассказал, что ближайшие твердые породы склонов находятся на глубине 350-400 метров от поверхности, поэтому никакие сваи любого углубления не спасут сооружение от деформации. Непоправимый вред процессу сдвигов также нанесло обрезание корней деревьев, которые держали склон.

«Бездумное строительство в опасных зонах приводит если не к трагедиям, то к бездумной затрате средств. Дом на ул. Грушевского, 9, который находится в опасном месте, всегда был предметом бесконечных ремонтов и в процессе спасения его от сдвигов. Вместо того, чтобы учесть эту ситуацию и отказаться от любого строительства рядом, застройщики наоборот - построили скандальный дом на Грушевского, 9 Б, в котором никто никогда не сможет жить, поскольку это опасно для жизни», - заметил А.Бригинец.

Депутат сообщил, что на сегодняшний день количество оползневых зон в Киеве достигает 4 тыс. га земли.

***

Справка УНИАН. Земельный участок для строительства вертолетной площадки был выделен 28 декабря 2010 года решением Киевсовета о передаче земельного участка площадью 2,18 га ООО «Амадеус КО» для строительства и обслуживания объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

В марте этого года А.Бригинец инициировал создание временной контрольной комиссии Киевсовета по изучению вопроса о застройке Парковой аллеи.

Решением Киевсовета такая комиссия была создана. В ее состав вошли представители большинства фракций Киевсовета.

По данным А.Бригинца, на склонах Днепра вдоль Парковой аллеи между стадионом «Динамо» и будущей вертолетной площадкой также планируется строительство двух шестиэтажных домов. О строительстве этих сооружений стало известно во время рассмотрения одного из проектов на секции Градостроительного совета Киева.

А.Бригинец выразил обеспокоенность, что такая застройка склонов лишит их любой исторической и эстетичной ценности.