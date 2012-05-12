Объединенная оппозиция наметила проверить имущество и родню высших чиновников

Национальное антикоррупционное бюро, по замыслу, должно проверить всех высших должностных лиц.

Об этом сегодня во время Форума объединенной оппозиции заявил один из ее лидеров Арсений Яценюк, передает корреспондент УНИАН.

«Мы проверим состояния и имения всех, начиная с Президента, и заканчивая руководителем районной администрации» - сказал он. По словам А.Яценюка, также будут проверены доходы семей чиновников. «Им не удастся ничего скрыть. И они будут нести ответственность за то, что они разграбили страну», - сказал А.Яценюк.

При этом он отметил, что все, кто хотят занимать должности должны будут продать свои бизнес-активы.