Пресс-конференция «Открытый экспертный киевский форум»

В понедельник, 14 мая, в 11.30 в информационном агентстве УНИАН (ул. Крещатик, 4, конференц-зал) состоится пресс-конференция на тему: «Открытый экспертный киевский форум – публичное обсуждение актуальных проблем города с участием независимых специалистов».

Участники пресс-конференции:

Рена Назарова, автор и ведущая социального ток-НЕшоу «Киевский форум»;

Александр Сергиенко, директор Института города;

Лариса Канаровская, председатель Киевского городского профсоюза работников здравоохранения;

Татьяна Тимочко, председатель Всеукраинской экологической лиги;

Игорь Жданов, президент аналитического центра «Открытая политика».

В течение ближайшего года в столице должны состояться выборы Киевского городского головы и депутатов Киевсовета. Учитывая неутешительные результаты деятельности киевской власти за последние шесть лет, киевляне наконец должны выдвинуть чёткие требования к будущим кандидатам в депутаты и к будущему мэру Киева, чтобы избежать повторения сегодняшних проблем.

Так считает автор и ведущая социального ток-НЕшоу «Киевский форум» Рена Назарова, которая инициирует 25 мая 2012 года проведение Открытого экспертного киевского форума с участием представителей независимых общественных организаций, специалистов из разных сфер жизни столицы, депутатов Киевсовета, бывших чиновников – всех тех, кто не первый год занимается киевскими проблемами.

Главная цель Форума – публично и открыто заявить о существующих проблемах в столице и указать на возможные пути их решения. Чтобы нынешняя власть и карманные общественные организации, вроде новосозданного «Гражданского форума Киева», не смогли заговорить реалии киевского настоящего.

Телефон для контактов: (093)235-27-73

Веб-сайт: http://kiev-forum.org/