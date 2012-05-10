ГПУ через две недели будет готова выдвинуть Тимошенко обвинение в причастности к убийству Щербаня

Генеральная прокуратура Украины через две недели будет готова выдвинуть бывшему премьер-министру Украины Юлии Тимошенко обвинение в организации и финансировании убийства бывшего депутата и бизнесмена Евгения Щербаня.

Об этом заявил первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин в интервью интернет-изданию EurActiv, опубликованном сегодня.

“В следующие две недели”, - сказал он.

По словам Р.Кузьмина, сейчас прокуратура расследует это уголовное дело и проверяет факты, которые “демонстрируют участие Ю.Тимошенко и (бывшего премьер-министра Украины – УНИАН) Павла Лазаренко в организации и финансировании этого убийства”.

По словам представителя прокуратуры, робота уже дала определенные результаты. “Мы имеем свидетельства нескольких людей, которые прямо указывают на Ю.Тимошенко и П.Лазаренко как людей, которые заказали и финансировали убийство, мы также имеем косвенные свидетельства в этом же смысле”, - заявил Р.Кузьмин.

“Мы собираем свидетельства, мы изучаем документы, всю торговую деятельность (Ю.Тимошенко – EurActiv) в этот период, и если соберем достаточно доказательств, мы направим дело в суд”, - добавил он.

Вместе с тем, Р.Кузьмин отметил, что продолжение этого дела будет зависеть от состояния здоровья Ю.Тимошенко.

“Ю.Тимошенко сегодня проходит лечение. Согласно украинскому законодательству, мы не можем преследовать больного человека. Будет она болеть месяц или два месяца, или год? Я не знаю, однако мы не можем преследовать ее в этот период времени”, - сказал он.

Справка УНИАН. Е.Щербань был убит 3 ноября 1996 года в аэропорту Донецка.

17 апреля 2003 года Луганский апелляционный суд вынес приговор по уголовному делу, которое содержало более 20 эпизодов, в частности, убийство председателя НБУ В.Гетьмана и Е.Щербаня. Обвиняемыми были признаны 8 человек, все они обвиняются в бандитизме (ст. 69 Уголовного кодекса Украины). Трое из них - Сергей Кулёв, Вадим Болотских и Леонид Добробатько – приговорены к пожизненному заключению. Константин Никулин и Игорь Пушняков приговорены к 15 годам лишения свободы. Сергей Володченко и Николай Малахов - к 11 годам лишения свободы, Эдуард Косыгин - к 11,5 годам.

П.Лазаренко проходил по делу как заказчик убийств В.Гетьмана и Е.Щербаня. Этим приговором бывший премьер-министр признан причастным к убийству этих людей.

В августе 2011 года Р.Кузьмин в интервью журнала "Фокус" заявил, что информация о причастности Ю.Тимошенко к убийству Е.Щербаня содержится в материалах уголовного дела, возбужденного в США в отношении П.Лазаренко.

В конце 2011 года Р.Кузьмин заявил, что фирма Somali Enterprises перечислила деньги за убийство Е.Щербаня. «Деньги, почти 3 миллиона долларов, на счета киллеров поступили от фирм, которые принадлежат Лазаренко и Тимошенко. Возможно, я не точно выразился: эти фирмы контролировались этими двумя людьми», - уточнил он.

4 апреля 2012 года сын Е.Щербаня Руслан заявил о возможной причастности Ю.Тимошенко к убийству его отца и призвал прокуратуру провести расследование. С аналогичной просьбой Р.Щербань обратился также в Посольство США в Украине, поскольку в этой стране находится под домашним арестом П.Лазаренко. «По моему убеждению, это звенья одной цепи», – добавил Р.Щербань.