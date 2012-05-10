VIII международный футбольный турнир «Seni Cup 2012»

16-17 мая на базе «Святошин» пройдет финал украинского отборочного турнира для молодых людей с особыми потребностями, победители поедут на международный турнир в Польшу.

Основная цель турнира - помочь людям с ограниченными умственными и физическими возможностями адаптироваться в общественной среде и стать полноценными участниками общества. Вспомогательная задача турнира – популяризация спорта среди воспитанников психоневрологических интернатов Украины, который прививает волю к победе и дарит позитивные эмоции.

По регламенту, в 2012 году в футбольном турнире примут участие 12 команд из психоневрологических интернатов со всей Украины. На финал в Польшу отправятся две футбольные команды: команда, занявшая первое место на украинском турнире, и команда, которую выберут организаторы. Также в этом году впервые в рамках турнира организаторы добавили к активным футбольным играм квалификационные игры: шашки, шахматы и дартс, что даст возможность людям с ограниченными физическими способностями принять участие в спортивных соревнованиях.

Программа первого дня турнира, 16 мая:

14.00 - пресс-конференция организаторов турнира. В пресс-конференции примут участие: директор компании «Белла Трейд» Бияк Цезари, вице-премьер-министр Украины – министр социальной политики Украины Сергей Тигипко, Посол Республики Польша в Украине Генрик Литвин, Уполномоченный Президента Украины по правам детей Юрий Павленко, руководитель программ Благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Виктория Мыколаюк, председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам гуманитарной политики Алла Шлапак и другие официальные лица.

14.30 - торжественное открытие турнира, почетными гостями которого также станут: представители Киевской городской государственной администрации, Федерации футбола Украины, Федерации футбола г. Киева, Национального олимпийского комитета, Национального комитета спорта инвалидов, Международного общества польских предпринимателей в Украине, а также известные политики, бизнесмены и футболисты.

15.00 - праздничный концерт с участием народной артистки Украины Натальи Бучинской, артистов детских вокальных и танцевальных коллективов «Світ талантів».

15.30 - неформальное общение и фуршет, праздничный торт и угощение для участников от спонсоров турнира: McDonalds, КК «АВК», ТМ Моршинська.

16.00 - выезд в Киев, ориентировочное время прибытия 16:30.

С 15:30 до 18:00 будут проводиться футбольные матчи среди участников турнира.

Для представителей СМИ будет организован трансфер на базу «Святошин» и обратно. Сбор журналистов 16 мая в 12:30 у станции метро «Шулявская» (площадь возле танка).

Программа второго дня турнира, 17 мая:

С 10:00 до 13:00 будут проводиться финальные футбольные матчи. Впервые в истории турнира пройдут квалификационные мини-игры по шашкам, шахматам и дартсу среди участников турнира.

13.00 - торжественное закрытие турнира, почетными гостями которого станут: представители Министерства социальной политики, Благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины», Федерации футбола Украины и г. Киева, а также известные политики, бизнесмены и футболисты.

13.30 - награждение команд-победителей и участников турнира.

14.00 - возвращение в Киев, ориентировочное время прибытия 14:30.

Организатор турнира – компания «Белла-Трейд», официальный импортер продукции TM Seni в Украине. Турнир проходит при поддержке Министерства социальной политики, Посольства Республики Польша в Украине, Благотворительного Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины», TZMO SA. Спонсоры восьмого турнира «Seni Cup 2012» компании: McDonalds, КК «АВК», ТМ Моршинська, ЧАО «СК «ПЗУ».

Поддержать турнир и поприветствовать всех участников приедут: Посол Республики Польша в Украине Г.Литвин, вице-премьер-министр Украины – министр социальной политики Украины С.Тигипко, Уполномоченный Президента Украины по правам детей Ю.Павленко, руководитель проектов и программ Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» В.Мыколаюк, председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам гуманитарной политики А.Шлапак, представители Национального олимпийского комитета, вице-президент Федерации футбола Украины Борис Воскресенский, глава Федерации футбола г. Киева Игорь Кочетов и другие официальные лица.

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Канахина Анна

Тел.: (095) 815-44-79

e-mail: senicup2012@gmail.com

*** Стартовал турнир «Seni Cup» 19 лет назад на территории Польши. Сегодня эти соревнования проводятся в России, Венгрии, Чехии, Словакии, Германии, Латвии, Литве, Беларуси и в Украине. Турнир «Seni Cup» проводится по всем правилам FIFA с профессиональной судейской оценкой матчей и является отличной возможностью для участия в спортивных играх людей с особыми потребностями и стимулирования физического развития у молодых людей, проживающих в психоневрологических интернатах.