В парламенте Италии высказались за немедленное освобождение Тимошенко

Как сообщил на своей странице в Twitter член Комитета по вопросам иностранным делам Джанни Вернетти, об этом идет речь в резолюции, принятой 9 мая на заседании палаты.

В документе, в частности, содержится поручение правительству Италии осуществить конкретные формальные шаги с целью потребовать от Украины немедленно освободить Ю.Тимошенко, бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко и бывшего в. и. о. министра обороны Валерия Иващенко из гуманитарных соображений, учитывая резкое ухудшение состояния их здоровья.

В резолюции также отмечается, что условием согласия Италии на подписание соглашения между Евросоюзом и Украиной об ассоциации должны стать существенные и радикальные реформы в судебной системе, в сфере верховенства права, защиты прав человека, а также совершенствование демократических стандартов.