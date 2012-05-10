В парламенте Италии высказались за немедленное освобождение Тимошенко
Нижняя палата итальянского парламента – палата депутатов – выступает за немедленное освобождение бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.
|Италия требует освободить Тимошенко
Как сообщил на своей странице в Twitter член Комитета по вопросам иностранным делам Джанни Вернетти, об этом идет речь в резолюции, принятой 9 мая на заседании палаты.
В документе, в частности, содержится поручение правительству Италии осуществить конкретные формальные шаги с целью потребовать от Украины немедленно освободить Ю.Тимошенко, бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко и бывшего в. и. о. министра обороны Валерия Иващенко из гуманитарных соображений, учитывая резкое ухудшение состояния их здоровья.
В резолюции также отмечается, что условием согласия Италии на подписание соглашения между Евросоюзом и Украиной об ассоциации должны стать существенные и радикальные реформы в судебной системе, в сфере верховенства права, защиты прав человека, а также совершенствование демократических стандартов.