Кузьмин "оправдывается": уж какой был кодекс, по такому Тимошенко и осудили

Первый заместитель Генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин признает, что бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко была осуждена еще по старому, "советскому" Уголовному процессуальному кодексу, который не соответствует демократическим стандартам.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Р.Кузьмин заявил сегодня в Брюсселе, выступая на заседании "круглого стола" на тему: "Процесс против Юлии Тимошенко - выполнение украинского законодательства или нарушение прав человека".

"Безусловно, этот кодекс пропитан коммунистической советской идеологией, и некоторые его положения не соответствуют демократическим европейским стандартам. Но другого кодекса в Украине не было ", - сказал Р.Кузьмин.

Он отметил, что по этому Кодексу, который был одобрен в 1961 году, были осуждены лишь во времена президентства Виктора Ющенко 907 тыс. человек.

При этом, первый заместитель Генерального прокурора подчеркнул, что ни В.Ющенко, ни Ю.Тимошенко ничего не сделали, чтобы изменить эту ситуацию.

Он также обратил внимание участников "круглого стола" на тот факт, что только в этом году парламент Украины принял новый Уголовный процессуальный кодекс, проект которого был, в целом, положительно оценен экспертами Совета Европы.

"Мы полностью изменили порочную советскую практику", - отметил первый заместитель Генерального прокурора Украины.

"Обвинять Украину в том, что мы работали по старому Уголовному процессуальному кодексу можно, но, повторюсь, этот кодекс не мы придумали, мы много лет с ним жили, мы пытаемся избавиться от советского наследия, и просим Европу помочь нам в этом", - добавил он.