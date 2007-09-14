Луценко до сих пор сомневается в самоубийстве Кирпы

Лидер блока «Наша Украина - Народная самооборона», экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что до сих пор сомневается в самоубийстве бывшего руководителя Министерства транспорта Георгия Кирпы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам на железнодорожном вокзале Ужгорода, где Г.Кирпе установлен памятник, поскольку это здание стало последним грандиозным проектом экс-министра.

«Что касается его (Г.Кирпы) ухода из жизни, я лично не верю в то, что это самоубийство», - сказал он, добавив при этом, что, по его мнению, «те, кто через “Укрзализныцю” грабил миллиардами, посодействовали его уходу из жизни».

В то же время он Ю.ЛУЦЕНКО назвал Г.Кирпу одним из мощнейших менеджеров Украины.

«И его беда в том, что он свои способности применял ради укрепления режима Л.КУЧМЫ», - отметил он, подчеркнув при этом, что вряд ли дело о реальных причинах и обстоятельствах смерти Г.Кирпы будет когда-то известным.

«Думаю, что эта тайна уже останется навсегда нераскрытой», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Г.Кирпа был начальником Львовской железной дороги с 1993 по 2000 год. В 2000 году он возглавил "Укрзализныцю", а в 2001 - стал министром транспорта.

Г.Кирпа был найден мертвым с огнестрельным ранением в голову на даче в Бортничах под Киевом 26 декабря 2004 года. На месте инцидента был найден пистолет.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по статье “доведение до самоубийства”. Следствие отклонило версию убийства Г.Кирпы.