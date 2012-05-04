Во Львове скорая забрала соратника Тимошенко - после 10 дней голодовки

Сегодня утром, на десятые сутки голодовки, врачи «скорой» из-за резкого ухудшения состояния здоровья госпитализировали инициатора солидарной голодовки в поддержку экс-премьер-министра, лидера «Батьківщини» Юлии Тимошенко, председателя Львовской областной организации партии Романа Илыка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовской облорганизации партии “Батьківщина”

«Приблизительно в 6 часов утра внезапно ухудшилось его самочувствие. Мы вызывали «скорую» и его сразу госпитализировали. Все знали, что у Романа Илыка есть прямые медицинские противопоказания для голодовки, - сообщил Александр Маленевский, который одним из первых присоединился к радикальному протесту. – Он сознавал, на какой риск отважился. Врачи были категорически против. За время голодовки Роман Илык заметно похудел, а вчера чувствовал себя достаточно изможденным. Десять дней без еды и под палящим солнцем – это испытание для очень сильных и здоровых людей».

По словам А.Маленевского, голодовка во Львове будет продолжаться и в дальнейшем. Сейчас голодают пятеро партийцев Львовской «Батьківщини».

С 25 апреля партийцы Львовской «Батьківщини» голодают и живут в палатках возле памятника Т.Шевченко. За эти дни солидарную голодовку, инициированную Р.Илыком, поддержали в Киеве, Хмельницком, Днепропетровске, и даже в Чехии, где голодает бывший сенатор.

Как сообщал УНИАН, Ю.Тимошенко объявила голодовку 20 апреля в знак протеста против жестокого поведения и применения физической силы во время принудительной госпитализации в харьковскую больницу.