Белорусский Первомай собрал 27 тысяч человек

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, выступая на митинге, председатель ФПБ Леонид Козик сказал: «Символично, что праздник труда отмечается в Беларуси каждый год. Беларусь - социально ориентированное государство, и все делается для того, чтобы в стране качество жизни людей с каждым годом улучшалось. Постепенно повышаются социальные пособия и заработная плата, строится жилье и культурно-оздоровительные объекты».

В празднике приняли участие представители всех 28 профсоюзных организаций Беларуси.

«По предварительным подсчетам, в парке собралось более 27 тысяч участников, и это очень большая цифра. Приятно, что на митинг пришли представители делегаций всех государств СНГ, а также кубинская делегация во главе с послом Кубы», - сказал Л.Козик.

Независимым профобъединениям и представителям оппозиции проводить какие-либо массовые мероприятия запрещено как в Минске, так и в регионах Беларуси.