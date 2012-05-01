Во Львове голодающего в поддержку Тимошенко забрала скорая
10:37, 01 мая 2012Политика
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Вчера поздно вечером в больницу скорой помощи был госпитализирован член «Батькивщины» Роман Пилипяк с Дрогобича, который голодал в поддержку Юлии Тимошенко в палаточном городке в центре Львова.
Врачи констатировали ухудшение состояния голодающих
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе львовской областной организации ВО «Батькивщина».
«Врачи бригады «скорой» констатировали у голодающего сердечную недостаточность и настаивали на госпитализации», - сообщил лидер львовской «Батькивщины» Роман Илик, который голодает уже седьмые сутки.
30 апреля во время медицинского осмотра объявивших голодовку во Львове, врачи зафиксировали у всех участников голодовки повышенное давление. Ухудшение состояния самочувствия голодающих связано также с жарой.
Акция продолжается седьмые сутки, ее участники находятся в палаточном городке возле памятника Тарасу Шевченко во Львове круглосуточно и употребляют только воду.
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