В МИД Италии взволнованы последними сообщениями о насилии над Тимошенко

Министерство иностранных дел Италии выразило обеспокоенность последними сообщениями о насилии над заключенной экс-главой украинского правительства Юлией Тимошенко и призвало украинские власти гарантировать соблюдение всех ее прав.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении итальянского МИД, согласно которому, глава ведомства Джулио Терци наблюдает «за ситуацией вокруг бывшего премьера со все большим беспокойством».

В заявлении МИД отмечается, что итальянское правительство находится в постоянном контакте с главой дипломатического ведомства ЕС Кэтрин Ештон, пытаясь добиться от украинского правительства предоставления информации «обо всех обстоятельствах» дела Ю.Тимошенко и предоставить гарантии для соблюдения всех ее законных прав, в том числе, медицинского ухода.

«Судебные дела против представителей предыдущей украинской власти не могут не вызывать обеспокоенности в контексте соблюдения права в Украине», - отметил итальянский МИД.

В ведомстве напомнили, что раньше К.Эштон от имени Евросоюза уже неоднократно выражала свою обеспокоенность судебными процессами в Украине, которые «не отвечали международным стандартам в сфере прозрачности и независимости».

В заявлении МИД Италии акцентируется на поддержке позиции Евросоюза в этом деле.