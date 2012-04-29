Тюремщики вспомнили, что синяки у Тимошенко появлялись и раньше

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПтС.

"Согласно записям в амбулаторной карте Тимошенко, по ее словам, травм или повреждений не было", - отмечают тюремщики.

В дальнейшем подкожные гематомы периодически - 18, 22, 24 августа, 12 ноября 2011 года и 10 января 2012 - появлялись у Тимошенко в основном на туловище и ногах, размером от 0,5 х0, 5 см до 5х15 см.

"Это подтверждается записями в медицинской карте и актами комиссионных обследований Ю.Тимошенко врачами Минздрава и ГПтС Украины", - подчеркивается в сообщении.

Пенитенциарная служба также добавляет, что акт появления гематом подтверждается личным заявлением Тимошенко на имя начальника Киевского СИЗО от 14 ноября 2011 года, в котором она отмечает, что в течение длительного времени у нее на теле появляются "гематомы непонятной природы".

"С целью установления этиологии гематом и коррекции лечения, Ю.Тимошенко неоднократно предлагалось провести исследование крови, от которого она каждый раз категорически отказывалась", - сообщает ведомство и напоминает, что Ю. Тимошенко также ни разу не согласилась заверить свои "синяки".