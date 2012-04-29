Янукович позвал в гости премьера Австралии

15:58, 29 апреля 2012
Политика
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Президент Украины Виктор Янукович поблагодарил правительство Австралии за решение осуществить финансовый взнос в фонд «Укрытие».

Віктор Янукович під час церемонії запуску технологічного циклу будівництва арки ЧАЕС. 26 квітня
Об этом говорится в письме В.Януковича в адрес премьер-министра Австралии Джулии Гиллард, сообщила пресс-служба Главы государства.

«Высоко ценю это важно проявление солидарности и поддержки Вашей страной международных усилий по ликвидации следствий самой крупной в истории человечества техногенной беды - Чернобыльской катастрофы», - отметил Президент Украины.

Он выразил уверенность, что Украина и Австралия и в дальнейшем будут прилагать усилия для укрепления ядерной безопасности в мире.

В.Янукович также пригласил Дж.Гиллард осуществить визит в Украину.

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