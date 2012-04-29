Янукович позвал в гости премьера Австралии
15:58, 29 апреля 2012Политика
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Президент Украины Виктор Янукович поблагодарил правительство Австралии за решение осуществить финансовый взнос в фонд «Укрытие».
|Президент выразил благодарность Дж.Гиллард
«Высоко ценю это важно проявление солидарности и поддержки Вашей страной международных усилий по ликвидации следствий самой крупной в истории человечества техногенной беды - Чернобыльской катастрофы», - отметил Президент Украины.
Он выразил уверенность, что Украина и Австралия и в дальнейшем будут прилагать усилия для укрепления ядерной безопасности в мире.
В.Янукович также пригласил Дж.Гиллард осуществить визит в Украину.
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