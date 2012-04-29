Что показали взрывы в Днепропетровске?

Об этом УНИАН заявил заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко.

“События в Днепропетровске показали, что отсутствует государственная политика в вопросе национальной безопасности, а СНБО как государственный орган не просто утратил свое влияние, а вообще перестал существовать”, - сказал Н.Томенко.

Вице-спикер отметил, что в последнее время становятся нормой в Украине убийства бизнесменов средь бела дня и периодические взрывы в городах.

По словам М.Томенко, если во времена, когда СНБО возглавляла Раиса Богатырева, этого органа фактически не существовало, то сегодня этот орган вообще является избирательным штабом Партии регионов под руководством Андрея Клюева.

“Это недопустимо, когда орган, который финансируется из государственного бюджета и должен защищать права и свободы людей и безопасность, заботится избирательной кампанией какой-то политической силы”, - отметил вице-спикер.

Н.Томенко заявил, что оппозиция требует безотлагательного проведения заседания СНБО относительно ситуации в Днепропетровске и в целом национальной безопасности. “Кроме того, мы требуем заслушивания в парламенте информации, какой видят Президент и секретарь СНБО дальнейшую работу этого органа и программу действий по недопущению повторения днепропетровской трагедии в Украине”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в Днепропетровске прозвучали 4 взрыва, вследствие которых пострадали 30 лиц, в том числе 10 детей. В больницах находятся 22 человека.

По фактам взрывов возбуждено уголовное дело согласно ч. 2 ст. 258 (террористический акт), которое расследует СБУ.