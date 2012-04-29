Коммунисты соберутся на Бессарабке раньше всех

Как сообщили УНИАН в пресс-служба КГГА со ссылкой на Главное управление по вопросам внутренней политики, о планах праздновать Первомай на Крещатике заявили КПУ, СПУ и «Партия объединенные левые и крестьяне».

Согласно поданной заявке, КПУ 1 мая с 9.00 до 13.00 планирует собраться на Бессарабский площади и пройти по Крещатику, а на Майдане Незалежности провести акцию-митинг. Заявлено участие 30 тысяч человек.

СПУ свою акцию проведет возле здания КГГА с 13.00 до 16.00. Заявлено участие 25 человек.

“Партия объединенные левые и крестьяне” подала заявку о проведении мероприятия по случаю Первомая, которое начнется в 9.00 на бульваре Шевченко. Дальше колонна участников должна направиться по Крещатику на Европейскую площадь. Завершится празднование в 12.00. Согласно заявке, участие в акции примут 200 человек.

Киевский городской совет профсоюзов предупредил КГГА о проведении информационного мероприятия с 10.00. Место проведения – Крещатик, 16. Заявлено 15 человек.

В то же время Федерация профессиональных союзов работников малого и среднего предпринимательства Украины предполагает вывести на Площадь независимости 3 тысячи человек, которые примут участие акции, посвященной Дню солидарности трудящихся. Она будет продолжаться с 10.00 до 12.00.

Всеукраинский профессиональный союз “Столица регионы” подал заявку на проведение своей акции с 13.00 до 16.00. Сбор участников состоится возле станции метро ”Арсенальная”, дальше колонна будет перемещаться по улице Грушевского на Европейскую площадь и Контрактовую площадь. В заявке сказано о 500 участниках.

Также поступила заявка в КГГА от гражданина, который сообщает о намерении организовать с 12.00 до 15.00 шествие, посвященное Дню международной солидарности трудящихся, от станции метро ”Арсенальная” по маршруту: ул. Грушевского - Европейская площадь – Владимирский спуск – ул. Сагайдачного - Контрактовая площадь. Количество участников не указано.